10:11 27 ноября 2017 0

От рекламы в почтовых ящиках можно избавиться самостоятельно Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жильцы дома сами могут внести запрет на распространение рекламных листовок в почтовых ящиках. Об этом сообщил член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Александр Максимов.

На данный момент такой запрет законодательством не предусмотрен. Однако проблему распространения рекламы жильцы могут решить самостоятельно. Для этого необходимо написать заявление в управляющую компанию (УК) и поднять этот вопрос на собрании жильцов дома, после прописать «в договоре с управляющей компанией положение, где указать обязанность УК по контролю и обслуживанию абонентских почтовых шкафов, с указанием согласия гражданина на получение безадресной рекламы», — рассказывает Максимов.

На прошлой неделе Госдума приняла закон, запрещающий рекламу на квитанциях за услуги ЖКХ. Объясняя причину принятия закона, Александр Максимов отметил, что от граждан часто поступают жалобы о назойливой рекламе, напечатанной на квитанциях. Зачастую рекламные модули занимают слишком много места, а «основную информацию о ценах и тарифах, о нормативах потребления коммунальных услуг и показаниях счетчиков печатают мелким шрифтом, и граждане с трудом могут рассмотреть необходимые данные», — рассказал депутат РИА Новости.