{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,53
Динамика за 2 недели
Евро 69,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 ноября 2017
26 ноября 2017
Главные новости Москвы
10:11  27 ноября 2017 0

В Госдуме придумали, как избавить россиян от назойливой рекламы в почтовых ящиках

Курган перед выборами, почтовые ящики
От рекламы в почтовых ящиках можно избавиться самостоятельноФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жильцы дома сами могут внести запрет на распространение рекламных листовок в почтовых ящиках. Об этом сообщил член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Александр Максимов.

На данный момент такой запрет законодательством не предусмотрен. Однако проблему распространения рекламы жильцы могут решить самостоятельно. Для этого необходимо написать заявление в управляющую компанию (УК) и поднять этот вопрос на собрании жильцов дома, после прописать «в договоре с управляющей компанией положение, где указать обязанность УК по контролю и обслуживанию абонентских почтовых шкафов, с указанием согласия гражданина на получение безадресной рекламы», — рассказывает Максимов.

На прошлой неделе Госдума приняла закон, запрещающий рекламу на квитанциях за услуги ЖКХ. Объясняя причину принятия закона, Александр Максимов отметил, что от граждан часто поступают жалобы о назойливой рекламе, напечатанной на квитанциях. Зачастую рекламные модули занимают слишком много места, а «основную информацию о ценах и тарифах, о нормативах потребления коммунальных услуг и показаниях счетчиков печатают мелким шрифтом, и граждане с трудом могут рассмотреть необходимые данные», — рассказал депутат РИА Новости.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров