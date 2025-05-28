Украина пригласила Фидана

Киев пригласил Фидана с официальным визитом
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибудет в Киев с 29 по 30 мая. Визит главы турецкого МИДа состоится по приглашению украинской стороны. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источник в МИДе турецкой республики.
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