Украина пригласила Фидана

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Киев пригласил Фидана с официальным визитом
Киев пригласил Фидана с официальным визитом Фото:

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибудет в Киев с 29 по 30 мая. Визит главы турецкого МИДа состоится по приглашению украинской стороны. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источник в МИДе турецкой республики.

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибудет в Киев с 29 по 30 мая. Визит главы турецкого МИДа состоится по приглашению украинской стороны. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источник в МИДе турецкой республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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