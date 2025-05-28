На Бурятию обрушился сильный снегопад после жары. Фоторепортаж

Жителей Бурятии завалило снегом после 30-градусной жары
© Служба новостей «URA.RU»
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Еще вчера в регионе стояла 30-градусная жара, а 28 мая выпал снег
Еще вчера в регионе стояла 30-градусная жара, а 28 мая выпал снег Фото:

Пока жители России готовятся к приближающемуся лету, в Бурятию вернулась зима. Утром 28 мая в западных районах республики внезапно выпал снег после 30-градусной жары. В течение дня зима придет во все уголки региона.

В бурятском гидрометцентре предупредили об опасных погодных явлениях 28-29 мая. Сообщается, что на большей части республики пройдут сильные дожди, переходящие в мокрый снег. А также ожидается шквалистый ветер до 24 м/с. Температура резко понизится на 15 градусов и более. Ночью ожидается до +1 градуса, днем — до +10 градусов.

Представители «Бурприроды» — ООПТ Бурятии (Особо охраняемые природные территорий регионального значения) в telegram-канале выразили надежду, что снегопад в конце мая поможет справиться с лесными пожарами, которые продолжают бушевать в регионе. По данным на утро 28 мая в Бурятии зафиксированы 43 очага возгорания, которые распространились на 83,5 тысяч гектаров.

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Пока жители России готовятся к приближающемуся лету, в Бурятию вернулась зима. Утром 28 мая в западных районах республики внезапно выпал снег после 30-градусной жары. В течение дня зима придет во все уголки региона. В бурятском гидрометцентре предупредили об опасных погодных явлениях 28-29 мая. Сообщается, что на большей части республики пройдут сильные дожди, переходящие в мокрый снег. А также ожидается шквалистый ветер до 24 м/с. Температура резко понизится на 15 градусов и более. Ночью ожидается до +1 градуса, днем — до +10 градусов. Представители «Бурприроды» — ООПТ Бурятии (Особо охраняемые природные территорий регионального значения) в telegram-канале выразили надежду, что снегопад в конце мая поможет справиться с лесными пожарами, которые продолжают бушевать в регионе. По данным на утро 28 мая в Бурятии зафиксированы 43 очага возгорания, которые распространились на 83,5 тысяч гектаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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