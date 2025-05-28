ВСУ повредили электричку в Зеленограде во время массированной атаки

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Согласно видеозаписям, у поезда выбиты практически все стеклопакеты (архивное фото)
Согласно видеозаписям, у поезда выбиты практически все стеклопакеты (архивное фото) Фото:

В Зеленограде произошел инцидент, связанный с падением сбитого беспилотника. В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город была повреждена электричка «Иволга».

«У электропоезда „Иволга“ выбиты все стеклопакеты», — пишет telegram-канал «Подслушано электрички Москвы». Инцидент произошел на территории депо «Крюково», куда, по данным очевидцев, упали обломки сбитого дрона. На месте падения образовалась воронка.

О полном объеме ущерба железнодорожной инфраструктуре пока не сообщается. URA.RU отправило запрос «Российским железным дорогам». На момент выхода материала ответ не был получен. 

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В Зеленограде произошел инцидент, связанный с падением сбитого беспилотника. В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город была повреждена электричка «Иволга». «У электропоезда „Иволга“ выбиты все стеклопакеты», — пишет telegram-канал «Подслушано электрички Москвы». Инцидент произошел на территории депо «Крюково», куда, по данным очевидцев, упали обломки сбитого дрона. На месте падения образовалась воронка. О полном объеме ущерба железнодорожной инфраструктуре пока не сообщается. URA.RU отправило запрос «Российским железным дорогам». На момент выхода материала ответ не был получен. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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