ВСУ повредили электричку в Зеленограде во время массированной атаки

В Зеленограде произошел инцидент, связанный с падением сбитого беспилотника. В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город была повреждена электричка «Иволга».
«У электропоезда „Иволга“ выбиты все стеклопакеты», — пишет telegram-канал «Подслушано электрички Москвы». Инцидент произошел на территории депо «Крюково», куда, по данным очевидцев, упали обломки сбитого дрона. На месте падения образовалась воронка.
О полном объеме ущерба железнодорожной инфраструктуре пока не сообщается. URA.RU отправило запрос «Российским железным дорогам». На момент выхода материала ответ не был получен.
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