В Шереметьево пропали гигантские очереди, появившиеся из-за ВСУ

В аэропорту Шереметьево исчезли гигантские очереди, которые ранее образовались из-за задержек рейсов на фоне атак БПЛА. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который находится на месте.
По словам очевидцев, ситуация в терминалах стабилизировалась: «Если в целом и общем, то все достаточно спокойно. Есть даже свободные места в зонах ожидания. Какого-то ажиотажа я не заметил», — отметил корреспондент URA.RU. В аэропорту дежурят полицейские, которые следят за порядком.
По его словам, большое количество сотрудников авиакомпании «Аэрофлот» помогает пассажирам разобраться с вопросами обмена и возврата билетов. Также регулярно по громкой связи гостям аэропорта напоминают о необходимости следить за изменениями в расписании как на информационных табло, так и на официальном сайте воздушной гавани. Для тех, чьи рейсы задерживаются, организована выдача сухих пайков. «Есть некая нервозность у людей. Но судя по объявлениям, у кого задержка рейса, тех просят пройти за сухим пайком», — сообщил корреспондент URA.RU.
На табло вылетов сейчас отражается штатная регистрация на большинство рейсов, отмен и задержек немного. Несмотря на сохраняющуюся напряженность у отдельных пассажиров, общей паники и очередей не наблюдается.
Ранее стало известно, что в аэропорту Шереметьево в Москве образовались огромные очереди из-за очередной атаки ВСУ. Сообщалось, что сотни людей пытаются поменять билеты на отмененные рейсы.
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