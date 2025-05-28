В Шереметьево пропали гигантские очереди, появившиеся из-за ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Шереметьево отсутствуют непорядки из-за отмен и задержек рейсов
В Шереметьево отсутствуют непорядки из-за отмен и задержек рейсов Фото:

В аэропорту Шереметьево исчезли гигантские очереди, которые ранее образовались из-за задержек рейсов на фоне атак БПЛА. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который находится на месте.

По словам очевидцев, ситуация в терминалах стабилизировалась: «Если в целом и общем, то все достаточно спокойно. Есть даже свободные места в зонах ожидания. Какого-то ажиотажа я не заметил», — отметил корреспондент URA.RU. В аэропорту дежурят полицейские, которые следят за порядком.

По его словам, большое количество сотрудников авиакомпании «Аэрофлот» помогает пассажирам разобраться с вопросами обмена и возврата билетов. Также регулярно по громкой связи гостям аэропорта напоминают о необходимости следить за изменениями в расписании как на информационных табло, так и на официальном сайте воздушной гавани. Для тех, чьи рейсы задерживаются, организована выдача сухих пайков. «Есть некая нервозность у людей. Но судя по объявлениям, у кого задержка рейса, тех просят пройти за сухим пайком», — сообщил корреспондент URA.RU.

На табло вылетов сейчас отражается штатная регистрация на большинство рейсов, отмен и задержек немного. Несмотря на сохраняющуюся напряженность у отдельных пассажиров, общей паники и очередей не наблюдается.

Ранее стало известно, что в аэропорту Шереметьево в Москве образовались огромные очереди из-за очередной атаки ВСУ. Сообщалось, что сотни людей пытаются поменять билеты на отмененные рейсы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Шереметьево исчезли гигантские очереди, которые ранее образовались из-за задержек рейсов на фоне атак БПЛА. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который находится на месте. По словам очевидцев, ситуация в терминалах стабилизировалась: «Если в целом и общем, то все достаточно спокойно. Есть даже свободные места в зонах ожидания. Какого-то ажиотажа я не заметил», — отметил корреспондент URA.RU. В аэропорту дежурят полицейские, которые следят за порядком. По его словам, большое количество сотрудников авиакомпании «Аэрофлот» помогает пассажирам разобраться с вопросами обмена и возврата билетов. Также регулярно по громкой связи гостям аэропорта напоминают о необходимости следить за изменениями в расписании как на информационных табло, так и на официальном сайте воздушной гавани. Для тех, чьи рейсы задерживаются, организована выдача сухих пайков. «Есть некая нервозность у людей. Но судя по объявлениям, у кого задержка рейса, тех просят пройти за сухим пайком», — сообщил корреспондент URA.RU. На табло вылетов сейчас отражается штатная регистрация на большинство рейсов, отмен и задержек немного. Несмотря на сохраняющуюся напряженность у отдельных пассажиров, общей паники и очередей не наблюдается. Ранее стало известно, что в аэропорту Шереметьево в Москве образовались огромные очереди из-за очередной атаки ВСУ. Сообщалось, что сотни людей пытаются поменять билеты на отмененные рейсы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...