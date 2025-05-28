Минздрав рассказал россиянам, стоит ли бояться нового варианта COVID-19

Минздрав: новый штамм коронавируса не потребует дополнительных ограничений
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Дополнительных мер из-за нового варианта коронавируса не требуется
Дополнительных мер из-за нового варианта коронавируса не требуется Фото:

Распространение нового геноварианта коронавируса NB.1.8.1 не требует введения дополнительных ограничений в России. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

«В настоящее время в России сохраняются действующие меры профилактики COVID-19. Введения дополнительных мер в связи с распространением варианта NB. 1.8.1 не требуется», — заявил Чуланов в разговоре с ТАСС. По его словам, тяжесть заболевания, вызываемого новым штаммом, не отличается от уже известных вариантов коронавируса.

Он добавил, что Всемирная организация здравоохранения оценивает риск, связанный с новым штаммом, как низкий на глобальном уровне. В России, по данным НИИ гриппа им. Смородинцева, в апреле были выявлены два случая заражения новым вариантом — оба пациента из Санкт-Петербурга уже выздоровели.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о четырех подтвержденных случаях заражения NB.1.8.1 в России. Хотя это вызывает настороженность, в Минздраве подчеркивают: оснований для паники нет, передает телеканал 360.ru

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Распространение нового геноварианта коронавируса NB.1.8.1 не требует введения дополнительных ограничений в России. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. «В настоящее время в России сохраняются действующие меры профилактики COVID-19. Введения дополнительных мер в связи с распространением варианта NB. 1.8.1 не требуется», — заявил Чуланов в разговоре с ТАСС. По его словам, тяжесть заболевания, вызываемого новым штаммом, не отличается от уже известных вариантов коронавируса. Он добавил, что Всемирная организация здравоохранения оценивает риск, связанный с новым штаммом, как низкий на глобальном уровне. В России, по данным НИИ гриппа им. Смородинцева, в апреле были выявлены два случая заражения новым вариантом — оба пациента из Санкт-Петербурга уже выздоровели. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о четырех подтвержденных случаях заражения NB.1.8.1 в России. Хотя это вызывает настороженность, в Минздраве подчеркивают: оснований для паники нет, передает телеканал 360.ru. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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