Минздрав рассказал россиянам, стоит ли бояться нового варианта COVID-19

Распространение нового геноварианта коронавируса NB.1.8.1 не требует введения дополнительных ограничений в России. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.
«В настоящее время в России сохраняются действующие меры профилактики COVID-19. Введения дополнительных мер в связи с распространением варианта NB. 1.8.1 не требуется», — заявил Чуланов в разговоре с ТАСС. По его словам, тяжесть заболевания, вызываемого новым штаммом, не отличается от уже известных вариантов коронавируса.
Он добавил, что Всемирная организация здравоохранения оценивает риск, связанный с новым штаммом, как низкий на глобальном уровне. В России, по данным НИИ гриппа им. Смородинцева, в апреле были выявлены два случая заражения новым вариантом — оба пациента из Санкт-Петербурга уже выздоровели.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о четырех подтвержденных случаях заражения NB.1.8.1 в России. Хотя это вызывает настороженность, в Минздраве подчеркивают: оснований для паники нет, передает телеканал 360.ru.
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