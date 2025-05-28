Зеленский предложил Путину и Трампу вместе сесть за стол переговоров

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Зеленский также обратился к США с просьбой ужесточить санкции против России
Зеленский также обратился к США с просьбой ужесточить санкции против России Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство AFP.

«Если Путину неудобна двусторонняя встреча или все хотят, чтобы встреча была трехсторонней, я не против. Я готов к любому формату», — передает слова Зеленского AFP. В ходе общения с журналистами Зеленский снова попытался оказать на США давление, чтобы страна усилила санкционное давление против России. 

Зеленский уже не в первый раз пытается встретиться с Путиным. Однако ранее он сам подписал закон, который запрещает это. Во время переговоров в Стамбуле Зеленский решил лично приехать в Турцию, однако его там никто не ждал и не звал туда. Это особо подчеркнул посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство AFP. «Если Путину неудобна двусторонняя встреча или все хотят, чтобы встреча была трехсторонней, я не против. Я готов к любому формату», — передает слова Зеленского AFP. В ходе общения с журналистами Зеленский снова попытался оказать на США давление, чтобы страна усилила санкционное давление против России.  Зеленский уже не в первый раз пытается встретиться с Путиным. Однако ранее он сам подписал закон, который запрещает это. Во время переговоров в Стамбуле Зеленский решил лично приехать в Турцию, однако его там никто не ждал и не звал туда. Это особо подчеркнул посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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