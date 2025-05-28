Директор завода при ЧФ обвинен в мошенничестве при выполнении оборонного заказа

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Суд отправил Флори под домашний арест по делу о присвоении федеральных средств при гособоронзаказе
Суд отправил Флори под домашний арест по делу о присвоении федеральных средств при гособоронзаказе Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Директор судоремонтного завода Черноморского флота Павел Флори обвинен в особо крупном мошенничестве при исполнении оборонного заказа. По данным следствия, он и сотрудники ИП, с которым его завод заключил договор на поставку оборудования, незаконно присвоили себе четыре млн рублей из федерального бюджета. 

«В период с сентября по ноябрь 2023 года Флоря и сотрудники ИП путем внесения заведомо ложных сведений в документы о стоимости оборудования совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме более 4 млн рублей, которые распределили между собой», — говорится в telegram-канале военных СК России. В суде Флори дал признательные показания, и был отправлен под домашний арест. Расследование дела продолжается под контролем Главного СУ СК России.

Ранее в ведомствах Минобороны РФ уже фиксировались крупные случаи мошенничества. Так, в сентябре 2024 года ФСБ возбудила уголовные дела в отношении руководителей и собственников трех подшипниковых заводов Минобороны, а также бывшего заместителя руководителя Росстандарта России. По данным следствия, подозреваемые причастны к хищению более одного миллиарда рублей, выделенных на оборонные нужды.

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Директор судоремонтного завода Черноморского флота Павел Флори обвинен в особо крупном мошенничестве при исполнении оборонного заказа. По данным следствия, он и сотрудники ИП, с которым его завод заключил договор на поставку оборудования, незаконно присвоили себе четыре млн рублей из федерального бюджета.  «В период с сентября по ноябрь 2023 года Флоря и сотрудники ИП путем внесения заведомо ложных сведений в документы о стоимости оборудования совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме более 4 млн рублей, которые распределили между собой», — говорится в telegram-канале военных СК России. В суде Флори дал признательные показания, и был отправлен под домашний арест. Расследование дела продолжается под контролем Главного СУ СК России. Ранее в ведомствах Минобороны РФ уже фиксировались крупные случаи мошенничества. Так, в сентябре 2024 года ФСБ возбудила уголовные дела в отношении руководителей и собственников трех подшипниковых заводов Минобороны, а также бывшего заместителя руководителя Росстандарта России. По данным следствия, подозреваемые причастны к хищению более одного миллиарда рублей, выделенных на оборонные нужды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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