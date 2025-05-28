Белоусов заявил, что Украина все еще не готова к миру с Россией

Белоусов: Россия готова к переговорам в отличие от Украины
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Белоусов считает, что Украина не хочет заключать мир
Белоусов считает, что Украина не хочет заключать мир Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности возобновить переговоры по урегулированию конфликта, но Украина не готова к ним. Об этом завил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Россия неоднократно выражала готовность к возобновлению начатого в 2022 году диалога с украинской стороной», — передает РИА Новости слова Белоусова. Москва также соблюдала мораторий на удары по энергообъектам и объявила перемирие на День Победы, тогда как украинские власти проигнорировали эти шаги, считает министр обороны.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие и временное прекращение огня во время дня победы. 16 мая в Стамбуле были проведены переговоры между Россией и Украиной, где стороны договорились об обмене пленными. Российские войска успешно продвигаются на всех участках фронта в ходе СВО, заявил Белоусов, передает «Царьград».

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Российская сторона неоднократно заявляла о готовности возобновить переговоры по урегулированию конфликта, но Украина не готова к ним. Об этом завил министр обороны РФ Андрей Белоусов. «Россия неоднократно выражала готовность к возобновлению начатого в 2022 году диалога с украинской стороной», — передает РИА Новости слова Белоусова. Москва также соблюдала мораторий на удары по энергообъектам и объявила перемирие на День Победы, тогда как украинские власти проигнорировали эти шаги, считает министр обороны. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие и временное прекращение огня во время дня победы. 16 мая в Стамбуле были проведены переговоры между Россией и Украиной, где стороны договорились об обмене пленными. Российские войска успешно продвигаются на всех участках фронта в ходе СВО, заявил Белоусов, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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