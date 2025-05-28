Белоусов заявил, что Украина все еще не готова к миру с Россией

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности возобновить переговоры по урегулированию конфликта, но Украина не готова к ним. Об этом завил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«Россия неоднократно выражала готовность к возобновлению начатого в 2022 году диалога с украинской стороной», — передает РИА Новости слова Белоусова. Москва также соблюдала мораторий на удары по энергообъектам и объявила перемирие на День Победы, тогда как украинские власти проигнорировали эти шаги, считает министр обороны.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие и временное прекращение огня во время дня победы. 16 мая в Стамбуле были проведены переговоры между Россией и Украиной, где стороны договорились об обмене пленными. Российские войска успешно продвигаются на всех участках фронта в ходе СВО, заявил Белоусов, передает «Царьград».
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