Кремль отказался комментировать фразу Трампа, что Путин «играет с огнем»

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© Служба новостей «URA.RU»
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Песков нехотя прокомментировал заявление Трампа об «игре с огнем»
Песков нехотя прокомментировал заявление Трампа об «игре с огнем» Фото:

Москва не стала комментировать эмоциональное заявление президента США Дональда Трампа о том, что президент России Владимир Путин «играет с огнем». Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, американская сторона и лично Трамп прилагают изрядные усилия для скорейшего урегулирования конфликта на Украине.

«Я, честно говоря, не стал бы это комментировать. Прикладывающие изрядные усилия американская сторона и лично господин Трамп хотят скорейшего урегулирования. Мы признательны за посреднические усилия президента Трампа лично», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов. Его слова передает корреспондент URA.RU.

По словам представителя Кремля, существует большое количество нюансов по теме урегулирования, которые требуют обсуждения и которыми ни одна из сторон не готова жертвовать. Песков также подчеркнул, что у России, так же как и у США, есть свои национальные интересы, и обе стороны продолжают напряженную работу над поиском разрешения сложившегося конфликта. Сейчас Москва готовится к очередному раунду переговоров с украинской стороной и планирует поддерживать контакты с Вашингтоном.

Ранее Дональд Трамп высказался по поводу взаимоотношений между США и Россией. Он заявил, что, если бы не его курс, Москву уже бы ожидали «крайне негативные последствия». Спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News отметил, что глава США имел в виду риск ухудшения отношений с Путиным.

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Москва не стала комментировать эмоциональное заявление президента США Дональда Трампа о том, что президент России Владимир Путин «играет с огнем». Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, американская сторона и лично Трамп прилагают изрядные усилия для скорейшего урегулирования конфликта на Украине. «Я, честно говоря, не стал бы это комментировать. Прикладывающие изрядные усилия американская сторона и лично господин Трамп хотят скорейшего урегулирования. Мы признательны за посреднические усилия президента Трампа лично», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов. Его слова передает корреспондент URA.RU. По словам представителя Кремля, существует большое количество нюансов по теме урегулирования, которые требуют обсуждения и которыми ни одна из сторон не готова жертвовать. Песков также подчеркнул, что у России, так же как и у США, есть свои национальные интересы, и обе стороны продолжают напряженную работу над поиском разрешения сложившегося конфликта. Сейчас Москва готовится к очередному раунду переговоров с украинской стороной и планирует поддерживать контакты с Вашингтоном. Ранее Дональд Трамп высказался по поводу взаимоотношений между США и Россией. Он заявил, что, если бы не его курс, Москву уже бы ожидали «крайне негативные последствия». Спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News отметил, что глава США имел в виду риск ухудшения отношений с Путиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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