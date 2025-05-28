Путин собрал мировых лидеров в Наццентре «Россия» для обсуждения мировой системы безопасности

Путин: международная встреча в Москве 9 мая дает надежду на укрепление мира
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В Москве идет XIII Международная встреча высокопоставленных представителей, отвечающих за вопросы безопасности
В Москве идет XIII Международная встреча высокопоставленных представителей, отвечающих за вопросы безопасности Фото:

Участие стран в XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, позволит выработать новые подходы к укреплению мира и стабильности. С такими словами президент России Владимир Путин обратился к участникам форума, который проходит в Национальном центре «Россия» в Москве.

«Совсем недавно, 9 мая, мы торжественно отметили юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Празднование в Москве <...> вновь показало настрой наших друзей и партнеров на формирование более безопасного мира, на конструктивное сотрудничество и совместное решение глобальных проблем», — заявил глава государства, отметив, что проведение международной встречи по вопросам безопасности позволит выработать новые подходы к укреплению мира и стабильности. Его слова передает пресс-служба центра в своем telegram-канале.

Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности пройдет с 28-29 мая. По данным организаторов, форум собрал делегации из 110 стран и представителей ключевых международных организаций, включая БРИКС, ШОС, АСЕАН, СНГ, Лигу арабских государств, Африканский союз и ОДКБ.

Национальный центр «Россия» учрежден по указу президента. Основной задачей центра является сохранение и продвижение российских традиционных ценностей. В деятельности современного выставочного пространства принимают участие федеральные органы исполнительной власти, государственные предприятия, корпорации и региональные власти.

Первым крупным проектом центра стала выставка «Наследие для будущего». Через нее россиянам рассказывали об идее многонационального диалога и будущем мира с фокусом на человека.

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Участие стран в XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, позволит выработать новые подходы к укреплению мира и стабильности. С такими словами президент России Владимир Путин обратился к участникам форума, который проходит в Национальном центре «Россия» в Москве. «Совсем недавно, 9 мая, мы торжественно отметили юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Празднование в Москве <...> вновь показало настрой наших друзей и партнеров на формирование более безопасного мира, на конструктивное сотрудничество и совместное решение глобальных проблем», — заявил глава государства, отметив, что проведение международной встречи по вопросам безопасности позволит выработать новые подходы к укреплению мира и стабильности. Его слова передает пресс-служба центра в своем telegram-канале. Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности пройдет с 28-29 мая. По данным организаторов, форум собрал делегации из 110 стран и представителей ключевых международных организаций, включая БРИКС, ШОС, АСЕАН, СНГ, Лигу арабских государств, Африканский союз и ОДКБ. Национальный центр «Россия» учрежден по указу президента. Основной задачей центра является сохранение и продвижение российских традиционных ценностей. В деятельности современного выставочного пространства принимают участие федеральные органы исполнительной власти, государственные предприятия, корпорации и региональные власти. Первым крупным проектом центра стала выставка «Наследие для будущего». Через нее россиянам рассказывали об идее многонационального диалога и будущем мира с фокусом на человека.
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