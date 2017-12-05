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05 декабря 2017
17:13  05 декабря 2017 0

Грузовик с цирковыми животными вылетел с трассы по дороге в Зауралье. Есть жертвы

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Водитель большегруза не справился с управлениемФото: depositphotos.com © URA.RU

На трассе Челябинск-Новосибирск по дороге из Коркино в Щучье перевернулся грузовик, перевозивший цирковых животных. В результате ДТП погибли два дрессированных яка.

Авария произошла в понедельник, 4 декабря, около 15:50. 49-летний водитель КамАЗа потерял управление, после чего большегруз съехал в кювет. В машине находились 22 цирковых животных — еноты, собаки, яки и медведи.

«Водитель автомобиля с полуприцепом по неустановленной причине не справился с управлением, наехал на дорожное ограждение и съехал с проезжей части. В результате происшествия погибли два яка», — цитирует сообщение пресс-службы ГИБДД Челябинской области портал «74.ру».

Известно, что водитель КамАЗа не пострадал. В данный момент выясняется, какому цирку принадлежат пострадавшие животные.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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