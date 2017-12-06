13:54 06 декабря 2017 0

В России сотни тысяч человек заражены опасным вирусом Фото: depositphotos.com © URA.RU

В России по итогам 10 месяцев 2017 года зафиксировали рост числа заражений вирусом иммунодефицита человека. По данным Роспотребнадзора, превышение среднемноголетних показателей в стране по ВИЧ составило 43,4% (49,67 случаев заражения на 100 тысяч населения против среднемноголетних — 34,64).

По сравнению с 2016 годом уровень заболеваемости болезнью и бессимптомным инфекционным статусом вызванными ВИЧ, вырос на 0,9%, уточняет РИА «Новости».

Ранее «URA.RU» писало, что Свердловская область вошла в список лидеров по числу зарегистрированных случаев заболевания вирусом иммунодефицита человека. В 2017 году в ней зарегистрировано 128,1 новых случая ВИЧ-инфекции на каждые 100 тыс. населения. Всего в стране, по данным на 1 ноября, проживает 924,6 тыс. ВИЧ-инфицированных россиян.

Глава Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский заявлял, что в России главной причиной заражения ВИЧ являются гетеросексуальные контакты.