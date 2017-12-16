В екатеринбургском отделении «Почты России» на улице 8 Марта почти месяц собираются рекордные очереди. Люди говорят, что причиной небывалого ажиотажа стало закрытие на ремонт отделения на улице Сурикова. Толпа желающих попасть на почту собирается еще до открытия отделения. Сегодня, 16 декабря, в начале десятого (9:23) в отделении работает один сотрудник, сообщает корреспондент «URA.RU» с места событий.
«Отделение на Сурикова, 28 закрылось на ремонт около месяца назад — сейчас все жители обязаны идти сюда, на 8 Марта, 57. Одно отделение фактически работает за два. Говорят, что сделать ничего не могут — отделение отремонтируют только в новом году, — объясняет ситуацию журналист агентства. — Люди говорят, что «в СССР так за водкой стояли».
«За час продвинулся на три метра», — добавляет корреспондент
Руководитель направления по корпоративным коммуникациям «Почты России» по УрФО Анна Первушина пообещала прокомментировать ситуацию позже. В почтовые отделения на 8 Марта, 57 и Сурикова, 28 дозвониться не удалось.