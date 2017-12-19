В Свердловской области поезд влетел в автоцистерну с бензином. ФОТО

22:52 19 декабря 2017 0

От удара грузовик завалило на железнодорожные пути Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

Под Каменском-Уральским в Свердловской области грузовик «Фридлайнер» врезался в электропоезд. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области, в результате столкновения водитель тяжеловоза погиб.

По данным ГИБДД, авария произошла 19 декабря около 18:30 на железнодорожном переезде автодороги Покровское — Богданович. «Все обстоятельства на месте устанавливают сотрудники ГИБДД. Подробности ДТП будут позже», — рассказали в пресс-службе ведомсвта. По фотографиям с места ЧП видно, что грузовик сильно пострадал от удара с поездом. После столкновения машину завалило на железнодорожные пути.

Очевидцы в соцсетях рассказывают, что грузовик вез бензин и проехал на красный сигнал светофора на переезде.