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24 декабря 2017
23 декабря 2017
11:21  24 декабря 2017 3

Студентка, искавшая богатого любовника, найдена мертвой. Тело спрятали в сумку

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По подозрению в убийстве девушки задержаны два человекаФото: depositphotos.com © URA.RU

Полиция Новосибирска обнаружила тело 19-летней студентки, которая пропала 21 декабря. Труп девушки был найден в хозяйственной сумке на обочине дороги возле леса. СМИ сообщают, что перед смертью девушка была изнасилована, хотя официальной информации об этом нет.

По информации «Комсомольской правды», студентка Кристина была зарегистрирована на сайте «Содержанки», где девушки ищут богатых любовников, и вела там активную переписку. Но отец девушки рассказал, что она хотела устроиться гувернанткой или убирать коттедж. Однако, судя по переписке, неизвестный работодатель искал вовсе не уборщицу, поскольку ему требовались только юные девушки модельной внешности.

Как сообщает КП, по подозрению в совершении этого убийства уже задержаны два человека. Следственным управлением СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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