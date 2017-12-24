11:21 24 декабря 2017 3

По подозрению в убийстве девушки задержаны два человека Фото: depositphotos.com © URA.RU

Полиция Новосибирска обнаружила тело 19-летней студентки, которая пропала 21 декабря. Труп девушки был найден в хозяйственной сумке на обочине дороги возле леса. СМИ сообщают, что перед смертью девушка была изнасилована, хотя официальной информации об этом нет.

По информации «Комсомольской правды», студентка Кристина была зарегистрирована на сайте «Содержанки», где девушки ищут богатых любовников, и вела там активную переписку. Но отец девушки рассказал, что она хотела устроиться гувернанткой или убирать коттедж. Однако, судя по переписке, неизвестный работодатель искал вовсе не уборщицу, поскольку ему требовались только юные девушки модельной внешности.

Как сообщает КП, по подозрению в совершении этого убийства уже задержаны два человека. Следственным управлением СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело.