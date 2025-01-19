Западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждениям подводных кабелей в Балтике. Разрывы, которые вызвали тревогу в последние месяцы, скорее всего, являются результатом морских аварий, передает издание The Washington Post.
«По словам нескольких сотрудников разведки США и Европы, разрывы подводных кабелей, которые в последние месяцы вызывали беспокойство у европейских служб безопасности, скорее всего, были результатом морских аварий», — отмечает издание The Washington Post. По данным газеты, изначальные подозрения касались возможного саботажа со стороны России, однако данные предварительных расследований не подтвердили эту версию.
В ходе проведения расследований с участием Соединенных Штатов и нескольких европейских служб безопасности, не было обнаружено убедительных доказательств того, что инциденты с якорями коммерческих судов на морском дне были осуществлены умышленно или по указанию из Москвы, сообщают официальные лица. Анализ настоящих данных, включая перехваченные сообщения и другие виды разведывательной информации, показывает, что причиной инцидентов стала неопытность экипажей и использование судов, которые находились в неудовлетворительном состоянии.
Ранее в Балтийском море произошло повреждение подводного кабеля, который связывает Швецию с Литвой, Германией и Финляндией. В связи с этим инцидентом в Швеции начато расследование. В рамках обсуждения происшествия были высказаны предположения о возможной причастности России. Один из шведских политиков заявил, что «поведение экипажа судна могло быть намеренным, а капитан корабля возможно был завербован российскими спецслужбами», передает «Царьград».
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