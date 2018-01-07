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07 января 2018
Главные новости Москвы
11:23  07 января 2018 0

В США готовятся к интернет-коллапсу из-за российских подлодок

ИННОПРОМ-2016. Второй день. Майорова. Перезалито. Екатеринбург, интернет, провода, кабель
Страны Запада боятся остаться без ИнтернетаФото: Анна Майорова © URA.RU

Сетевое издание Wired рассмотрело сценарий интернет-коллапса, который могут устроить российские подлодки, повредив кабели на дне Атлантического океана. Материал опубликован на фоне заявлений командования ВМС США, заподозрившего Москву в подобных диверсионных планах.

Журналисты издания пришли к выводу, что опасения военного руководства западных стран сильно преувеличены, поскольку разрывы подводных интернет-кабелей (их в мире насчитывается 428) происходят ежедневно. При этом аварии проходят практически незаметно для пользователей: в случае неисправности соединение автоматически перенаправляется на другую линию. В большинстве случаев причиной повреждения интернет-коммуникаций являются землетрясения.

Если российские подводники действительно выведут из строя кабель на дне Атлантики, интернет-трафик сможет быть перенаправлен через коммуникации в Тихом океане. В своем анализе страхов американских военных журналисты пошли еще дальше и рассмотрели вариант полного отключения США от Интернета, но даже в этом случае внутри Соединенных Штатов останется возможность коммуникации через внутренние сети.

Как сообщает РИА «Новости», заявления американских и британских военных чиновников о планах Москвы рассматриваются посольством России в Великобритании как повод для увеличения военных бюджетов своих стран за счет несуществующих угроз.

Сергей Макеев
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