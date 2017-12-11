В России резко подорожают автомобили с 2018 года

Минпромторг предложил российскому кабмину повысить утилизационный сбор на автомобили на 87-125% с 2018. В таком случае цены на машины могут увеличиться на 10—17%, считают эксперты.
Об инициативе ведомства рассказал «Коммерсанту» источник на рынке. В Минпромторге не опровергли эту информацию, уточнив, что индексация утильсбора будет зависеть от категории и видов транспортных средств, их экологичности, объема производства и импорта. В грузовом сегменте она составит 15—40%, а средневзвешенная индексация сбора ожидается на уровне 15—17,5%, заявили изданию.
Эксперты утверждают, что в первую очередь такая мера ударит по чистым импрортерам, однако заденет и построившие свои заводы в РФ иностранные концерны (BMW, Nissan, Renault, Toyota, VW Group).
Отметим, утилизационный сбор был введен в России в 2012 году. Изначально его платили только импортеры, а отечественные кампании давали государству гарантии утилизации. В 2014 году из-за давления стран, пожаловавшихся на эту ситуацию, сбор распространили на весь рынок, а российским автоконцернам стали выдавать промышленные субсидии, которые считаются его компенсацией.