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12 января 2018
11 января 2018
22:54  11 января 2018 1

Путин пообещал «Лидерам России» место в кадровом резерве

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин настаивает на том, чтобы развитие страны было необратимымФото: Владимир Андреев © URA.RU

Отличившиеся участники конкурса «Лидеры России» будут включены в федеральный кадровый резерв. Об этом в четверг, 11 января, заявил президент Владимир Путин во время встречи с главными редакторами крупнейших российских СМИ.

В ходе общения главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков поинтересовался у главы государства, как он относится к конкурсу «Лидеры России», который ориентирован на поиск лучших управленческих кадров по всей стране — и следит ли за ним? В ответ глава государства сообщил, что «лично следит за этим», и назвал положительным организацию, характер и результат такой работы.

Владимир Путин при формировании управленческой элиты делает ставку на молодых и креативных людей
kremlin.ru

По словам президента, его удивило, что к конкурсу со стороны россиян был проявлен очень большой интерес — об этом свидетельствует огромное количество поданных заявок. «Ничего общего с конъюнктурой текущего политического момента это не имеет. В течение довольно длительного времени, на протяжении почти шести лет, мы предпринимаем настойчивые усилия в сфере подготовки кадров, причем по разным направления. Одно из самых важных — подготовка рабочих кадров высокой квалификации», — сказал президент.

Путин также отметил, что государство выстраивает поддержку образовательных центров на уровне крупных корпораций. «Вполне естественно, что и на федеральном уровне мы должны вытаскивать молодых и перспективных людей. Мы создали целую систему подготовки талантливых ребят, создаем технопарки, молодежные и детские, площадки технического творчества. Это большая многопрофильная программа, а конкурс „Лидеры России“ — один из элементов этой программы. Мы, безусловно, также широко будем работать и дальше», — заверил Путин.

Президент признал, что цель мероприятия — не только трудоустроить талантливых людей, найденных в ходе конкурса, а «помочь им в их развитии».

«Уже сейчас в ходе этой работы к ним присматриваются и крупные компании, и министерства, и ведомства. Безусловно, из них будем формировать федеральный кадровый резерв», — пообещал глава государства.

Заявление Владимира Путина о том, что лучшие участники конкурса «Лидеры России» получат место в федеральном кадровом резерве, полностью соответствует обозначенным ранее главой государства приоритетам. Об этом «URA.RU» заявил политолог, основатель «Bakster group» Дмитрий Гусев.

Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России", полуфинал, первый день. Московская область., отражение, лидеры россии
Путин признался, что лично следит за конкурсом «Лидеры России»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«В своей программной речи на съезде „Единой России“ президент сказал, что наша главная задача в ближайшее время — сделать развитие страны необратимым. Сделать это должны новые люди с новым взглядом. Обновление управленческой элиты ложится в рамки следующего президентского срока», — пояснил Гусев. Он также отметил, что президент занимается этим вопросом «давно и системно». В качестве примера успешно работающих социальных лифтов он привел приход новых губернаторов, которые имеют новый современный управленческий опыт.

Собеседник «URA.RU» напомнил, что честный кадровый конкурс «Лидеры России» был запущен по инициативе президента, подчеркнув, что обновление управленческой элиты страны по принципу лучшего в стране человеческого капитала — это долгосрочная задача.

Оператор конкурса «Лидеры России» — Высшая школа государственного управления Академии народного хозяйства и государственной службы. Президентская академия традиционно является кузницей кадров: большинство министров, губернаторов и других высоких руководителей проходили одну или несколько программ обучения.

Конкурсный отбор участников проводится на основе многоступенчатой системы оценочных мероприятий, с помощью которых оценивается уровень развития управленческих компетенций.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
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