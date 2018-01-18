20:07 18 января 2018 1

144-й БТРЗ в состоянии сделать ремонт любой сложности и восстановить «пострадавшие» рессоры Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Екатеринбургский 144-й бронетанковый ремонтный завод (БТРЗ) остался должен за выполнение гособоронзаказа и обязан вернуть в госбюджет более 500 млн рублей. Об этом «URA.RU» сообщил источник, близкий к предприятию. По его данным, компанию обвиняют в существенном завышении стоимости работ. Но у организации денег нет.

Формально все выглядит так. В 2012 году компания «Спецремонт» заключила контракт с подконтрольным ему 144-м БТРЗ. Сначала речь шла о сумме в 799 млн рублей, но потом было подписано несколько дополнительных соглашений и к апрелю 2014 года она была установлена на уровне 1,1 млрд рублей. Все эти деньги несколькими траншами поступили на счет АО.

После анализа документов контролирующие органы сочли, что цены были установлены с нарушениями законодательства. Стоимость контракта, по их мнению, была завышена более чем в два раза — на 517 млн рублей. Завод попытался объяснить, что так выросла цена на работу, но Свердловское УФАС не согласилось с его доводами. Он выписал предписание вернуть в бюджет полмиллиарда рублей — суммы, излишне уплаченной компании за выполнение гособоронзаказа. В УФАС региона подтвердили факт вынесения заводу предписания (Документ).

Как рассказывают источники «URA.RU», на самом деле ситуация вокруг завода несколько иная и имеет отношение к уголовному делу вокруг завода, которое было возбуждено по этому же гособорнзаказу пять лет назад. Разбирательства тогда возникли вокруг восстановления и сервисного обслуживания техники в цехах завода.

Как рассказывают источники агентства, ОАО «Спецремонт» было дочерним подразделением печально известного «Оборонсервиса», с которым связывают хищения предыдущего министра обороны Анатолия Сердюкова. Компания распределяла госконтракты по нескольким предприятиям. Учрежденному в 2009 году АО «144 БТРЗ» она отдала огромный контракт по восстановлению техники Центрального военного округа, но вот контролировать его исполнение или не сумела, или не смогла.

144-й БТРЗ специализируется на ремонте техники еще с Великой Отечественной войны и может в стационарных условиях выполнить ремонты любой сложности. В рамках спорного гособоронзаказа ремонтировалась часть бронетехники — БМП, БТР и другие бронемашины. В том числе в цехах завода производилось восстановление пневморессор боевых машин десанта (БМД), С ними и связана была основная махинация, рассказывают источники агентства. По их словам, эти детали снимались, восстанавливались, особым образом красились, а потом продавались сторонним фирмам. И по документам через цепочку фирм поступали обратно на завод, хотя по факту его даже не покидали. Всего завод «купил» 57 пневморессор и заплатил за них 2,6 млн рублей предприятию с названием «Уралавтогруз», директором которого выступал бывший сотрудник сервисного отдела завода Теймур Дадашов.

По факту очевидного мошенничества военные следователи при оперативной поддержке ФСБ возбудили уголовное дело по одноименной 159-й статье УК РФ. В 2016 году дело было отправлено на новое рассмотрение. Как рассказывают источники агентства, именно силовики передали в УФАС подписанные контракты с просьбой проверить, нет ли нарушения закона о гособоронзаказе. После проверки антимонопольщики и установили факт завышения стоимости.

В середине января «Спецремонт» подал на УФАС в арбитражный суд и пытается решение ведомства оспорить. Первое заседание назначено на середину февраля 2018 года.

Дозвониться до представителя 144-го БТРЗ журналисту в течение дня не удалось.