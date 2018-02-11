Официальная причин катастрофы пока не известна Фото: Wikimedia Commons

На медиафасаде Ельцин Центра в Екатеринбурге появилось изображение двух зажженных свечей. Их пламя «горит» в память о погибших в авиакатастрофе Ан-148 пассажирах, передает корреспондент «URA.RU».

Ранее свечу уже «зажигали» по схожему поводу — когда 25 декабря 2016 года в Черное море рухнул Ту-154, на борту которого находились 92 человека. В их числе были ансамбль имени Александрова и руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Как уже сообщало «URA.RU», 11 февраля в Подмосковье с высоты почти двух километров рухнул самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний». На нем из Домодедово в Орск летели 65 пассажиров, кроме них на борту находились шесть членов экипажа.

В авиакатастрофе никто не выжил. Сейчас при свете прожекторов идут поисково-спасательные работы, на месте трагедии находится глава СК РФ Александр Бастрыкин. Многие лидеры зарубежных государств уже прислали соболезнования. «URA.RU» вело онлайн-трансляцию событий. О возможных причинах катастрофы агентству рассказали летчики и авиационные специалисты.

В прошлый раз свечи зажигали в память о канувшем в Черное море Ту-154

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU