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22 февраля 2018
21 февраля 2018
08:22  22 февраля 2018 0

Школьники на ЕГЭ будут моделировать виртуальную реальность

Выпускники 11-ых классов сдают ЕГЭ по географии и информатике в языковом Лицее №2. Екатеринбург, школьная доска, егэ, единый государственный экзамен
Для сдачи экзаменов планируется использовать «облака» и блокчейнФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Единый государственный экзамен в будет проходить в электронном формате. Для проверки знаний будут применяться облачные технологии и блокчейн, что позволит ослабить контроль за проведением тестирования. Об этом заявил замминистра образования и науки, глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

«Развитие технологий проведения ЕГЭ позволит ослабить те меры контроля, которые есть сейчас на экзамене, сделает их ненужными, так как полностью исключит возможность вмешательства человеческого фактора, каких-либо утечек, сделает бессмысленными различного рода шпаргалки», — цитирует «Коммерсант» слова Кравцова. По его мнению, технология блокчейн позволит сохранить и обезопасить любую информацию, в том числе данные об успеваемости и достижениях каждого конкретного обучающегося.

Кроме того, к 2030 году выпускники российских школ будут выполнять во время ЕГЭ задания по моделированию виртуальной реальности. Речь идет о «проведении виртуального эксперимента или моделировании определенной ситуации», уточняет Кравцов.

Предполагается, что нововведения коснутся школьников, которые пойдут в первый класс в 2019 году. Об этом Кравцов сообщил на международной конференции «Образ будущего и компетенции выпускника-2030». В Минобрнауки полагают, что к этому времени экзамены можно будет сдавать не только по окончанию обучения в учебном заведении, но и после завершения конкретного курса. Например, закончилась география — можно сдать экзамен по географии», — пояснил Кравцов.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать министерство новых технологий и виртуальной реальности, напоминает «Национальная служба новостей». По его словам, рынок технологий виртуальной реальности становится одним из самых перспективных, а значит, создание соответствующего министерства поможет России стать передовой страной в этой сфере, отмечает «Федеральное агентство новостей». Он указал, что виртуальная реальность открывает для человека новые возможности в промышленности, медицине, науке и образовании, этот шанс упускать нельзя.

Иван Шестак
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