23:59 25 февраля 2018 2

Убийца скрылся в ближайшем сквере Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На западе Москвы возле жилых домов на улице Бакинских Комиссаров неизвестный расстрелял мужчину и скрылся в ближайшем сквере. Следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям — «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

О произошедшем стало известно от местных жителей, которые нашли тело мужчины 30-35 лет, пишет РИА «Новости». Сейчас следователи опрашивают свидетелей, устанавливают личность убитого. Как пишет «РЕН ТВ», убийца выпустил пять пуль из пистолета иностранного производства; два раза попал, после чего скрылся в сквере. Полиция занимается его розыском.

Предварительно известно, что убитый только в воскресенье, 25 февраля, прилетело в Москву из Калининграда.