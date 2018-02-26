В Верховной Раде пожаловались, что у Украины «не осталось друзей»

07:20 26 февраля 2018 0

Киеву нужно прекратить политику угроз, считает депутат Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Украина «поссорилась со всеми соседями» и осталась без друзей. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Вадим Рабинович. Он назвал это итогом внешней политики страны.

«Видите, к чему привела вся политическая, так сказать, внешняя политика нашей страны? Она, в первую очередь, привела к тому, что у нас теперь вообще нет друзей. У нас нет друзей! Все страны, которые окружают Украину, по крайней мере, сегодня нашими друзьями уже никак не являются», — цитирует Рабиновича «Федеральное агентство новостей».

Депутат считает, что Киеву нужно прекратить политику угроз. В таком случае стране удастся установить по крайней мере рабочие отношения с соседями, предположил он, передает «Экономика сегодня». При этом в ближайшее время отношения Украины с соседними государствами вряд ли наладятся, добавил Вадим Рабинович.

Как писало «URA.RU», ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил о том, что страна готова отразить «полномасштабную агрессию» со стороны России. По его словам, это может произойти уже через три года.