21:00 28 февраля 2018 0

Дебаты Собчак и Жириновского закончились скандалом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Дебаты Собчак и Жириновского закончились скандалом. Владимир Вольфович обматерил телеведущую и назвал ее «позором России». Ксения не растерялась и охладила предвыборный пыл политика стаканом воды. Мат с видео мы убрали, но неподдельные эмоции остались.

Стала известна судьба Дмитрия Медведева после президентских выборов. Эксперты также отмечают, что изменения коснутся и всего остального кабмина и называют фамилии министров, которые потеряют кресло.

Сами «проблемные» министры уже готовятся к возможным ротациям и делают все, чтобы сохранить свои посты. Дмитрий Рогозин, например, пытается замять скандал со своим «несуществующим» племянником и чистит аккаунт в «Твиттере». Эксперты говорят, что это отразится на всех чиновниках — они начнут скрываться и уходить из соцсетей.

В кабинете начальника полиции «уральской Рублевки» прошли обыски. На месте, по словам инсайдера «URA.RU» из числа силовиков, «куча машин, работают ФСБ, УСБ, спецпредставители прокуратуры». Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что все благодаря нашей статье, в которой мы рассказали о коррупции, крышевании бизнеса и полицейском особняке за 8 миллионов.

Жизнь россиян изменится с 1 марта — в силу вступают новые законы и правила. Автомобилистов ждет неприятный сюрприз. Также начнут действовать вторая волна «амнистии капиталов» и продление «дачной амнистии».

Серебряков снова жестко высказался о россиянах. Актер заявил о низком качестве «человеческого материала» в стране. И даже назвал виновных.