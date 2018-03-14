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14 марта 2018
11:53  14 марта 2018 0

Собака умерла на багажной полке из-за требования стюардессы

Аэропорт, споттинг. Курган, самолет, пассажирский, салон
Пассажиры слышали ее лай с багажной полкиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Во время перелета рейса United Airlines из Хьюстона в Нью-Йорк в салоне лайнера умерла собака. Причиной смерти стало требование стюардессы поместить животное в опасные условия.

По настоянию бортпроводницы хозяин собаки был вынужден поместить животное на багажную полку. Теперь в авиакомпании признают, что это было ошибкой, отмечая, что подобный способ транспортировки животных не предусмотрен. «Это трагическое событие, которое не должно было произойти», — цитирует Lenta.ru заявление United Airlines. В компании пообещали провести собственное расследование и наказать стюардессу.

Отмечается, что в течение полета пассажиры слышали лай собаки. О том, что она умерла, стало известно лишь после приземления.

Виктор Жуков
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