Изотову назначили зампредом Счетной палаты

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании 25 сентября вновь назначили Галину Изотову заместителем председателя Счетной палаты, кандидатуру внес президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.
«Назначить Изотову Галину Сергеевну на должность заместителя председателя Счетной палаты Российской Федерации», — говорится в тексте принятого постановления, опубликованного на сайте Госдумы. Согласно федеральному закону «О Счетной палате Российской Федерации», заместитель главы ведомства избирается нижней палатой парламента сроком на шесть лет по представлению президента России.
Ранее, 23 сентября, президент Владимир Путин внес кандидатуру Галины Изотовой на пост заместителя председателя Счетной палаты. Изотова работает на этой должности с 2019 года, а до этого была заместителем председателя Пенсионного фонда России и занимала руководящие посты в Министерстве труда и социальной защиты.
