ЦБ расценивает проект бюджета как дезинфляционный

Центробанк России считает проект федерального бюджета на 2026–2028 годы дезинфляционным, а эффект от повышения налога на добавленную стоимость (НДС) — краткосрочным. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на XXII Международном банковском форуме.
«Могу сразу сказать, что для Центрального банка сбалансированный бюджет гораздо лучше, чем было бы увеличение дефицита. <...> Мы сейчас расцениваем проект бюджета как дезинфляционный. Да, краткосрочная реакция цен на повышение НДС, скорее всего, будет», — заявила глава Банка России. Слова передает ТАСС.
Набиуллина также отметила, что Банк России видит определенность в бюджетной политике и примет это во внимание при принятии решения о ключевой ставке в октябре. Регулятор рассчитывает, что сбалансированный бюджет снизит инфляционные риски и позволит сохранить устойчивость финансовой системы в долгосрочной перспективе. Набиуллина напомнила, что аналогичное повышение НДС в 2019 году не привело к значительному скачку цен и не оказало существенного давления на экономику.
Ранее Правительство России одобрило федеральный бюджет на 2026–2028 годы, обозначив среди ключевых направлений выполнение социальных обязательств государства, поддержку оборонного сектора, а также оказание помощи семьям участников СВО. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в 2026 году ожидается рост ВВП на уровне 1,3%, передает «Царьград». В то же время Минфин планирует повысить НДС с 20% до 22%, при этом льготная ставка в размере 10% для социально значимых товаров сохранится.
