ЦБ расценивает проект бюджета как дезинфляционный

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центробанк расценивает проект бюджета России как дезинфляционный
Центробанк расценивает проект бюджета России как дезинфляционный Фото:

Центробанк России считает проект федерального бюджета на 2026–2028 годы дезинфляционным, а эффект от повышения налога на добавленную стоимость (НДС) — краткосрочным. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на XXII Международном банковском форуме.

«Могу сразу сказать, что для Центрального банка сбалансированный бюджет гораздо лучше, чем было бы увеличение дефицита. <...> Мы сейчас расцениваем проект бюджета как дезинфляционный. Да, краткосрочная реакция цен на повышение НДС, скорее всего, будет», — заявила глава Банка России. Слова передает ТАСС.

Набиуллина также отметила, что Банк России видит определенность в бюджетной политике и примет это во внимание при принятии решения о ключевой ставке в октябре. Регулятор рассчитывает, что сбалансированный бюджет снизит инфляционные риски и позволит сохранить устойчивость финансовой системы в долгосрочной перспективе. Набиуллина напомнила, что аналогичное повышение НДС в 2019 году не привело к значительному скачку цен и не оказало существенного давления на экономику.

Ранее Правительство России одобрило федеральный бюджет на 2026–2028 годы, обозначив среди ключевых направлений выполнение социальных обязательств государства, поддержку оборонного сектора, а также оказание помощи семьям участников СВО. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в 2026 году ожидается рост ВВП на уровне 1,3%, передает «Царьград». В то же время Минфин планирует повысить НДС с 20% до 22%, при этом льготная ставка в размере 10% для социально значимых товаров сохранится.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центробанк России считает проект федерального бюджета на 2026–2028 годы дезинфляционным, а эффект от повышения налога на добавленную стоимость (НДС) — краткосрочным. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на XXII Международном банковском форуме. «Могу сразу сказать, что для Центрального банка сбалансированный бюджет гораздо лучше, чем было бы увеличение дефицита. <...> Мы сейчас расцениваем проект бюджета как дезинфляционный. Да, краткосрочная реакция цен на повышение НДС, скорее всего, будет», — заявила глава Банка России. Слова передает ТАСС. Набиуллина также отметила, что Банк России видит определенность в бюджетной политике и примет это во внимание при принятии решения о ключевой ставке в октябре. Регулятор рассчитывает, что сбалансированный бюджет снизит инфляционные риски и позволит сохранить устойчивость финансовой системы в долгосрочной перспективе. Набиуллина напомнила, что аналогичное повышение НДС в 2019 году не привело к значительному скачку цен и не оказало существенного давления на экономику. Ранее Правительство России одобрило федеральный бюджет на 2026–2028 годы, обозначив среди ключевых направлений выполнение социальных обязательств государства, поддержку оборонного сектора, а также оказание помощи семьям участников СВО. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в 2026 году ожидается рост ВВП на уровне 1,3%, передает «Царьград». В то же время Минфин планирует повысить НДС с 20% до 22%, при этом льготная ставка в размере 10% для социально значимых товаров сохранится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...