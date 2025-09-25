Экс-чиновник из российского региона финансировал ВСУ с помощью мобильного телефона

В Калининграде задержан бывший государственный служащий, подозреваемый в финансировании Вооруженных сил Украины. Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Калининградской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).
«УФСБ России по Калининградской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, бывшего государственного служащего, подозреваемого в совершении преступления по ч. 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России (финансирование терроризма)», — заявила пресс-служба ведомства. По данным ФСБ, экс-чиновник с использованием мобильного приложения украинского банка не менее девяти раз переводил деньги на нужды ВСУ.
В пресс-службе также напомнили, что по данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее в Екатеринбурге в 2024 году ФСБ задержала 33-летнего мужчину, который переводил деньги на нужды ВСУ, и возбудила против него уголовное дело по статье о государственной измене.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.