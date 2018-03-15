На Южном Урале неизвестный взорвал магазин гранатой

Снаряд бросили в магазин
В Коркино Челябинской области сегодня ночью прогремел взрыв. По предварительной версии, неизвестный бросил гранату в магазин «Рыбный гастроном».
Взрыв произошел около часа ночи 15 марта, первыми на место происшествия приехали спасатели. «Сегодня Коркино в дежурную часть полиции ночью поступило сообщение из пожарной части о задымлении в одном из магазинов. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. Пострадавших нет. Проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Отмечается, что вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться после проведения всех мероприятий по изучению всех обстоятельств происшествия.