На Южном Урале неизвестный взорвал магазин гранатой

11:27 15 марта 2018 0

Снаряд бросили в магазин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Коркино Челябинской области сегодня ночью прогремел взрыв. По предварительной версии, неизвестный бросил гранату в магазин «Рыбный гастроном».

Взрыв произошел около часа ночи 15 марта, первыми на место происшествия приехали спасатели. «Сегодня Коркино в дежурную часть полиции ночью поступило сообщение из пожарной части о задымлении в одном из магазинов. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. Пострадавших нет. Проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Отмечается, что вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться после проведения всех мероприятий по изучению всех обстоятельств происшествия.