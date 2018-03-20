Савченко рассказала о планах администрации Порошенко по ее убийству

23:57 20 марта 2018 0

По словам нардепа, такой приказ уже выдавался и ранее ФОТО: Википедия, ВАДИМ ЧУПРИНА

Народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко рассказала о планах по ее ликвидации в администрации украинского лидера Петра Порошенко.

«Первый раз я получила предупреждение о том, что есть приказ Банковой [администрация президента Украины] о моей физической ликвидации, от [замглавы администрации Андрея] Таранова, вскоре после чего он погиб», — цитирует «Газета.ру» слова Савченко, произнесенные на брифинге. По словам депутата, второе предупреждение она получила от сотрудников внешней разведки.

Отмечается, что было и третье предупреждение. Тогда ей даже назвали конкретное подразделение специальных сил, которое должно было выполнить эту работу, после чего она догадалась, что четвертого предупреждения может и не быть.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил депутата Верховной Рады Надежду Савченко в планировании теракта в здании парламента Украины, пообещав арестовать ее. В качестве ответа, нардеп призвала украинский народ к свержению действующего президента Петра Порошенко, объявив о готовности военнослужащих Украины к государственному перевороту. Позже она снялась в видеоролике, который продолжил тему возможного террористического акта в здании Верховной Рады.