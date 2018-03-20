Политик решила продолжить тему теракта в парламенте Украины
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко снялась в ролике, который продолжил тему возможного теракта в здании Рады. На видео она стоит на фоне сессионного зала и сурово смотрит в камеру.
Семь секунд политик стоит неподвижно. Играет тревожная музыка. «Бабах! «Що, всралися?» — говорит она.
Ранее Савченко пронесла в зал заседаний парламента страны три гранаты и пистолет, пишет «Лента.ру». Позже генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил ее в планировании теракта в здании украинского парламента. В ответ политик организовала брифинг возле здания Службы безопасности Ураины (СБУ) и призвала к госперевороту.