В доме одного из жителей города Карабаш Челябинской области обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов. В совместной операции по задержанию мужчины участвовали сотрудники местной полиции, УФСБ и Росгвардии.
По предварительной информации, южноуралец занимался незаконным оборотом оружия, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области. Вероятно, именно для этого ему понадобились два ружья, больше тысячи патронов разного калибра и более десяти боевых гранат. Сейчас мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Ему может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее «URA.RU» сообщало о раскрытии в Челябинске экстремистской ячейки, которая действовала под видом спортивного клуба. Его участники, в том числе бывшие военные, обучались стрельбе и обращению с холодным оружием. В квартире у лидера ячейки нашли патроны, гранаты и взрывчатые вещества.