{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
«Что прокатывало с жуликами, не катит со СМИ». Сообщество осудило поступок пресс-секретаря УГМК
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,70
Динамика за 2 недели
Евро 71,23
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 марта 2018
20 марта 2018
19 марта 2018
Главные новости Челябинской области
10:15  21 марта 2018 0

На Южном Урале у мужчины нашли дома больше 1000 патронов и 10 гранат. ФОТО

У жителя Карабаша нашли больше тысячи патронов, ружья и гранатыФото: ГУ МВД России по Челябинской области

В доме одного из жителей города Карабаш Челябинской области обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов. В совместной операции по задержанию мужчины участвовали сотрудники местной полиции, УФСБ и Росгвардии.

По предварительной информации, южноуралец занимался незаконным оборотом оружия, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области. Вероятно, именно для этого ему понадобились два ружья, больше тысячи патронов разного калибра и более десяти боевых гранат. Сейчас мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Ему может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее «URA.RU» сообщало о раскрытии в Челябинске экстремистской ячейки, которая действовала под видом спортивного клуба. Его участники, в том числе бывшие военные, обучались стрельбе и обращению с холодным оружием. В квартире у лидера ячейки нашли патроны, гранаты и взрывчатые вещества.

1/4
Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров