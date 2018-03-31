Штаб-квартира «Аэрофлота» переедет в бизнес-центр экс-сенатора Ямала

15:39 31 марта 2018 0

Ранее здание арендовал Россельхозбанк Фото: cian.ru

Штаб-квартира «Аэрофлота» переедет в бизнес-центр «Арбат, 1» (ранее «Альфа Арбат Центр»), принадлежащий бывшему совладельцу Промсвязьбанка, экс-сенатору Ямала Дмитрию Ананьеву. Перевозчик займет около 19 тысяч из 27,8 тысяч кв. м.

Сейчас главный офис крупнейшей авиакомпании России расположен в бизнес-центре Midland Plaza по адресу Арбат, 10, всего в 100 метрах от новой штаб-квартиры, пишет РБК. В «Аэрофлоте», группе ПСН, которой принадлежит бизнес-центр, а также компании CBRE, выступающей агентом по сдаче в аренду, отказались комментировать переезд.

По данным издания, средняя стоимость аренды в бизнес-центре «Арбат, 1„составляет от 35 до 40 тысяч рублей за 1 кв. м в год. Вместе с тем, в 2017 году расходы ‚Аэрофлота‘ выросли на 12%, до 18,4 млрд рублей. Сколько из этой суммы ушло на аренду недвижимости — не уточняется.