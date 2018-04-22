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22 апреля 2018
21 апреля 2018
20 апреля 2018
18:00  22 апреля 2018 1

Уральский исследователь обнаружил на Марсе гигантское кипящее озеро. Оно может пригодиться будущей экспедиции. ФОТО, ВИДЕО

Необычную находку скрывал кратер Красной планетыФото: pixabay.com

Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев сделал открытие, изучая фотографии Марса. Исследователь нашел огромное озеро с кипящей водой и рассказал об этом «URA.RU».

Дегтерев изучил снимки Красной планеты, сделанные NASA, и выяснил, что на Марсе, который считается безводной планетой, есть уникальное озеро. Водоем диаметром два километра, считает исследователь, располагается на Южном полюсе планеты, в метеоритном кратере. «Оказывается нам все врут!» — заметил Дегтерев, вспоминая школьный курс астрономии. По мнению радиолюбителя, в этом озере, как и на Земле, вода находится в жидком состоянии. «Она голубая по цвету, видимо, постоянно кипит и выделяет при этом большое количество пара», — пояснил он.

Исследователь предоставил координаты места необычной находки. Он заявил, что вода из озера может пригодиться будущим переселенцам с Земли. «Ценность этой находки просто огромна, так как ничего подобного на Марсе найдено ещё не было. Я нашел это первым, говорю это с определенной гордостью», — подчеркнул Дегтерев.

Ранее уральский исследователь нашел на Марсе храм со сфинксом и звездолет. Все это, по его мнению, доказывает присутствие на планете высокоразвитой цивилизации.

Наталья Михалева
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