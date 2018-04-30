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30 апреля 2018
14:33  30 апреля 2018 0

Россию обвинили в отравлении британского нефтяного магната

Боб Дадли возглавлял ТНК-ВРФото: wikimedia.org

Экс-сотрудник ТНК-ВР Илья Заславский заявил, что глава нефтекомпании Боб Дадли покинул Москву в 2008 году из-за того, что в его крови обнаружили следы ядовитого вещества. Об этом Заславский рассказал Daily Telegraph.

По его словам, российские власти якобы делали все, чтобы Дадли ушел из ТНК-ВР. «В конце концов они решили отравить его еду. Хотя на самом деле мы никогда не смогли выяснить, кто именно дал яд», — цитирует Заславского РБК. Он также заявил, что в Великобритании были сделаны тесты, которые подтвердили факт отравления в России. При этом бывший сотрудник нефтекомпании считает, что Дадли травили постепенно — в течение нескольких недель.

Напомним, что Дадли покинул пост главы ТНК-ВР в 2008 году. Тогда у работавших в компании иностранных сотрудников появились проблемы с разрешениями на работу в России. В 2013 году BP обменяла 50% ТНК-ВР на долю в «Роснефти», а сам Дадли вошел в совет директоров последней. Заславского в 2009 году признали виновным в незаконном сборе коммерческих сведений о «Газпроме» — он получил условный срок.

Ранее «URA.RU» писало, что, несмотря на западные санкции, BP выкупила у «Роснефти» 49% ямальской компании ООО «Харампурнефтегаз». Совместное предприятие будет разрабатывать нефтегазовые участки в ЯНАО.

Олег Теплоухов
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