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01 мая 2018
30 апреля 2018
Главные новости Москвы
02:58  01 мая 2018 0

Выступавший против России сенатор США оставит пост из-за онкологии

Джон Маккейн не будет переизбираться из-за ракаФото: Flickr

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что не будет переизбираться из-за агрессивной формы рака мозга. Об этом он рассказал в своей новой книге «Неуемная волна».

«Это мой последний срок. Я не признавался себе в этом сам до нынешнего лета, но диагноз „рак четвертой стадии“ довольно грубо убедил меня в этом», — приводит телеканал 360 отрывок из книги сенатора.

81-летний Маккейн избирался от штата Аризона, в котором, к слову, сейчас и проходит лечение. В 2008 году он был кандидатом в президенты США от Республиканской партии, но уступил Бараку Обаме. Широкой публике больше известен как критик Дональда Трампа и сторонник решительных действий по отношению к России. Ранее он жестко критиковал Трампа за его поздравление Владимира Путина с победой на последних президентских выборах, а также обвинял американского лидера в затягивании применения санкций против РФ.

Сергей Демин
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