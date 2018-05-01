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01 мая 2018
30 апреля 2018
Главные новости Москвы
06:26  01 мая 2018 0

Армия США использует российские вертолеты для имитации войны

Репетиция авиации к параду Победы. Екатеринбург, вертолет, авиация, ми-24
США хотят использовать на военных учениях российские вертолетыФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Корпус морской пехоты США собирается использовать российские вертолёты Ми-24 или Ми-17, которые сыграют роль противника на военных учениях. Боевые машины должны будут имитировать ведение разведки и изображать нанесение ударов по воздушным и наземным объектам американской армии.

«Ударный вертолет в связи с его размерами, высотой полета, возможностями подвижной обороны представляет особую угрозу, создающую реалистичную, уникальную и надежную противоборствующую силу», — приводит газета Marine Corps Times цитату из документов оборонного ведомства США.

По данным RT, Ми-24 поступил на вооружение Советской армии в 1971 году, а производство Ми-17 запущено в конце 1980-х. Сейчас эти вертолеты стоят на вооружении России, Белоруссии, Украины, Чехии, Сербии, а также нескольких африканских и арабских государств. Эти боевые машины, как рассказал телеканалу главный редактор журнала «Взлёт» Андрей Фомин, несмотря на свой возраст, постоянно модернизируются, поэтому тот факт, что американцы захотели понять, «как всё это работает в условиях, максимально приближённых к боевым», вполне ожидаем.

По мнению экс-начальника международно-договорного управления Минобороны России Евгения Бужинского, военное руководство США может взять российские вертолеты в аренду у союзников по НАТО — Болгарии, Польши или Хорватии. Правда, использовать они их будут для отработки боевых действий со странами третьего мира, а не Россией, поскольку в случае конфликта Москвы и Вашингтона война будет проходить «не с помощью вертолётов и танков, а с помощью стратегических ядерных сил».

Сергей Демин
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