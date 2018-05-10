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10 мая 2018
23:04  10 мая 2018 0

В России рухнули цены на iPhone 6. СКРИН

Цена IPhone 6 упала почти на 10 тысяч рублейФОТО: Pixabay
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Apple завоевывает мир
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Цена смартфона iPhone 6 в России упала до минимального значения. Устройство в салонах связи и специализированных магазинах можно приобрести за 22 тысячи рублей.

Смартфоны iPhone 6 и 6 Plus были презентованы в сентябре 2014 года. На старте продаж в России стоимость iPhone 6 составляла от 32 до 42 тысяч рублей, iPhone 6 Plus — от 37 до 47 тысяч рублей, передает портал VistaNews.

Стоимость гаджетов продолжает падать в связи с растущей конкуренцией на рынке. Сейчас телефон с жестким диском на 32 Гб теперь можно купить в районе 20 тысяч рублей. Так в официальных магазинах re: Store iPhone 6 можно приобрести за 23 990 рублей.

Стоимость iPhone 6 на 10 мая упала почти на 10 тысяч рублей со старта продаж
ФОТО: скриншот с сайта re: Store

Устройства поддерживают обновления до iOS 11 и являются своеобразными «родоначальниками» нового дизайна смартфонов Apple: у них появились другие пропорции корпуса, а также скругленные боковые грани. Сегодня iPhone 6 занимает нишу бюджетного смартфона. За те же деньги покупатель может приобрести смартфоны с операционной системой Android: Samsung Galaxy A5, Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi Max или Mi6.

Павел Маркуш
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