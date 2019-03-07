МТС заплатит американским властям 850 млн долларов

За вход на рынок Узбекистана сотовые операторы платили сотни миллионов долларов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российский мобильный оператор МТС заплатит штраф в 850 млн долларов за действия своей бывшей дочерней компании в Узбекистане. Таковы условия соглашения, к которому пришла МТС с комиссией по ценным бумагам и биржам США и американским Минюстом.

Штраф будет выплачен из средств, которые зарезервированы на эти цели по итогам третьего квартала 2018 года. «Соглашение ставит точку в расследовании вокруг бывшей дочерней компании МТС в Узбекистане в период с 2004 по середину 2012 года», — передает РИА «Новости» со ссылкой на представителей МТС.

Расследования в отношении МТС, Vimpelcom (ныне Veon, материнский холдинг российского «Вымпелкома») и Telia (до прошлого года — крупнейший миноритарий «Мегафона») были начаты американскими властями в 2014 году, сообщают «Ведомости». В ходе следствия было установлено, что операторы связи передали сотни миллионов долларов в обмен на право входа на рынок Узбекистана структурам, связанным с дочерью экс-президента страны Каримова.

В итоге Vimpelcom заплатила американским и голландским регуляторам 795 млн долларов в виде штрафов и возврата доходов от незаконных сделок. Telia, чтобы урегулировать обвинения, согласилась выплатить 965 млн долларов американским и голландским властям. При этом «Мегафон» на рынке Узбекистана никогда не работал.