В Театральном институте имени Щукина подтвердили смерть Владимира Этуша

Смерть Народного артиста Владимира Этуша подтвердил «URA.RU» ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев. «Да, Этуш действительно умер. Еще недавно играли на сцене, но на днях ему стало плохо. Возраст уже», — сообщил Князев. Актер скончался на 97 году жизни.
Владимир Этуш сыграл в 36 фильмах и 27 телеспектаклях. В кино актер начал сниматься в 1953 году и первую роль (Сеид-Али, флотоводец) сыграл в исторической картине Михаила Ромма «Адмирал Ушаков». Зрителям он запомнился по комедиям режиссера Леонида Гайдая. В «Кавказской пленнице» он сыграл товарища Саахова, в «Иван Васильевич меняет профессию» доктора Антона Семеновича Шпака. Также Этуш снялся в экранизации «12 стульев», где сыграл инженера Андрея Брунса. Детям запомнился сыгранный Владимиром Этушем Карабас-Барабас из телевизионного фильма «Приключения Буратино».