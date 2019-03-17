ЛГБТ-борец устроил травлю свердловским школьникам

Российский ЛГБТ-борец Тимур Булатов выступил с требованием привлечь сотрудников свердловского МВД и Инспекции по делам несовершеннолетних к привлечению к ответственности родителей, чьи дети поддерживают ЛГБТ-сообщество. Булатов нашёл в Екатеринбурге и в Верхней Пышме подростков, у которых на страницах были фотографии, связанные с ЛГБТ, сообщается в группе «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте».
«На родителей несовершеннолетних я буду требовать от МВД заведения материала по ст. 5.35 КоАП РФ», — написал Булатов в обращении. Уточняется, что после писем Булатова подростков вместе с родителями вызвали к директору школы. По словам ЛГБТ-борца, сейчас с детьми работают психологи.
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков в беседе с корреспондетом «URA.RU» заявил, что о данной ситуации слышит впервые. «Некорректно комментировать вопрос, с которым я не знаком», — сказал Мороков. В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области о данном инциденте также ничего не знают.