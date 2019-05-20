20 мая 2019

«Нежные руки»: писатель Прилепин избил поэта за «Прилепку»

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 20:37
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XVI (внеочередной) съезд КПРФ, пос. Снегири. Москва, коммунисты, прилепин захар, съезд кпрф
Захара Прилепина оскорбили наклейки с его изображениемФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский писатель Захар Прилепин подрался с поэтом из Владивостока Спартаком Голиковым. Причиной ссоры двух литераторов стали наклейки с изображением Прилепина и подписью «Прилепка», которые распространял поэт.

Потасовка случилась на литературном фестивале «Литр» во Владивостоке. «Прилепин планировал поговорить с Голиковым по поводу оскорблений. В результате писатель ударил своего обидчика в лицо», — сообщает «Национальная служба новостей».

После драки Голиков заявил, что он в порядке и за него не стоит переживать. По словам поэта, у Прилепина оказались «нежные, почти женские руки», передает издание «Ридус».

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