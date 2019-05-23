У жены Мединского нашли шикарный пентхаус Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главное к этому часу:

У жены главы Минкульта Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 млн рублей. В нем есть спортзал, библиотека и терраса. Чтобы его купить, семье Мединского пришлось бы откладывать все «до копейки» пять лет.

Forbes раскрыл состояния детей российских миллиардеров. Например, сын акционера «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова Юсуф получит от отца 21,8 млрд долларов, а дочь гендиректора УГМК Андрея Козицына Мария унаследует 4,6 млрд долларов. Детям экс-владельца «Уралкалия» тоже «перепадет» солидная сумма. Кстати, его зять будет бороться за пост президента Уругвая.

Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды россиянам и иностранцам. Среди счастливчиков оказались Валентина Матвиенко, Николай Цискаридзе, Лариса Долина и председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников.

Количество сайтов, торгующих поддельными документами в РФ, увеличилось в 4,5 раза. За 6-12 тысяч рублей там можно купить фальшивые права, которые не отличить от оригинала. Рассказываем, как устроен рынок поддельных документов в России и почему с документами на ваше имя уже могут ходить другие люди.

Свердловские власти начнут искать виноватых в протесте вокруг стройки храма в сквере Екатеринбурга. Читайте, к кому у правительства области и мэрии есть вопросы. Сейчас появилась новая проблема — собор Святой Екатерины могут не успеть возвести к 300-летию Екатеринбурга, как задумывалось ранее. Если для храма выберут другое место — придется несколько лет разбираться с документами и застройщиком. Выяснили, как чиновники помешают построить храм.

В Калужской области дорогу «починили» коврами. Местные жители шутят, что это инновационный метод. Кстати, трасса может оказаться бесхозной и тогда ремонтировать ее никто не будет.