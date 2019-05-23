Зять уральского олигарха попробует стать президентом Уругвая

Хуан Сартори ранее не занимал государственные должности Juan Sartori, Twitter

Уругвайский бизнесмен Хуан Сартори, совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» и зять российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, решил баллотироваться на пост президента Уругвая. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник.

«Выдвигаться он планирует от консервативной Национальной партии (также известна как Белая партия)», — пишет издание. Отмечается, что Рыболовлев знает о намерениях Сартори и считает выдвижение в президенты его личным делом. Российский миллиардер не собирается участвовать в предвыборной кампании зятя.

До этого Сартори не занимал государственных постов. Предстоящие выборы будут для него первым опытом в политике. Для достижения цели зятю Рыболовлева 30 июня нужно победить пятерых соратников по партии, в том числе мэра города Мальдонадо Энрике Антиа. Выборы президента Уругвая пройдут в октябре 2019 года. Согласно информации на предвыборном сайте Сартори, в случае победы в президентской гонке он создаст 100 тысяч новых рабочих мест.

По версии журнала Forbes, президент футбольного клуба «Монако» и бывший фактический владелец «Уралкалия» пермяк Дмитрий Рыболовлев входит в список четырнадцати богатейших холостяков в России с состоянием в 6,8 млрд долларов, передает агентство Nation News. Его старшая дочь Екатерина в 2015 году вышла замуж за уругвайского предпринимателя Хуана Сартори, которому принадлежат активы в разных сферах бизнеса, сообщает портал «Дни.ру». Зятю Рыболовлева принадлежит группа Union Agriculture Group (UAG), которая занимается выращиванием черники, риса, сои и пшеницы, а также разведением овец и крупного рогатого скота. Также Сартори занимается инвестициями в энергетические проекты в Латинской Америке.