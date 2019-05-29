Ямальская авиакомпания запустила чартеры из Тюмени за границу

Авиакомпания «Ямал» с 26 мая начала перевозку пассажиров на новом южном направлении. Жители Тюмени смогут без пересадок улететь в Анталью (Турция). Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Рощино».
«Аэропорт „Рощино“ совместно с туроператором „TUI“ запустил чартерную полётную программу в турецкую Анталью из Тюмени. Первый вылет состоялся в субботу, 26 мая на самолете Airbus А320 авиакомпании „Ямал“», — сообщили в пресс-службе аэроузла. Там уточнили, что программа продлится до 14 октября этого года включительно.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе ямальского авиаперевозчика не удалось. На звонки корреспондента «URA.RU» там не ответили.
Ранее «URA.RU» сообщало, что авиакомпания «Ямал» запустила несколько маршрутов в южном направлении. Рейсы из Тюмени в Краснодар начали курсировать с 17 мая, а продажи билетов в Анапу и Сочи можно приобрести с 31 мая.