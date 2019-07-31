Глава Пышмы Виктор Соколов пять лет не может провести жителям чистую воду: «Нет денег на вас»

Жители свердловского поселка Пышма жестко критикуют главу округа Виктора Соколова. На их просьбы провести водопровод он не реагировал пять лет, и даже когда вода в колодцах стала непригодна для питья он не решил проблему. О мэре, который не справляется со своими обязанностями, пышминцы рассказали «URA.RU».
На улице Лермонтова в центре Пышмы водопровод подведен только к трети домов, остальным приходится добывать воду из колодца. Провести воду «лермонтовцы» просили еще в 2014 году, обращались к главе округа Виктору Соколову — но для них вырыли только колодец, а водопровод включили в бюджет на 2019—2021 годы.
«В этом году сказали: «Нет денег на вас». Она отметила, что на Лермонтова живут и пенсионеры, которым тяжело пользоваться колодцем: «У нас столько лежачих пенсионеров. Бедные старики — если раньше не мылись, то теперь, наверное, и не пьют». «Никому мы не нужны», — рассказала «URA.RU» местная жительница Марина Михеева.
Оперативно получить объяснение главы Пышминского ГО Виктора Соколова не удалось.
Директор МУП «Водоканалсервис» Александр Привалов заявил «URA.RU», что средства на центральный водопровод должна выделить именно местная администрация. «То, что у жителей нет питьевой воды — не соответствует действительности. Я знаю, что там есть свои автономные скважины, а в прошлом году им построили водоразборный колодец», — заключил Привалов.
«В колодце же вода с зеленым оттенком — ее используют только для стирки или мытья посуды», — уточнила Марина Михеева.
Виктор Соколов возглавил Пышминский городской округ в 2013 году, до этого он 29 лет работал в правоохранительных органах. Ему присвоено звание полковника полиции.