Умер автор советского хита «Снег кружится»

Сергей Березин умер на 82-м году жизни Фото: Официальный сайт Березина Сергея

На 82-м году жизни умер советский композитор Сергей Березин.

«Сегодня ушел из жизни Сергей Березин — замечательный человек, талантливый композитор. <…> Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя», — написала в Instagram поэтесса Лариса Рубальская. Причина смерти пока неизвестна.

Березин был участником группы «Самоцветы». Позже основал ансамбль «Пламя» и руководил им. Автор написал знаменитые песни «Снег кружится», «На дальней станции сойду», «Идет солдат по городу». Произведения музыканта исполняли Лев Лещенко, Николай Караченцев, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров и другие.