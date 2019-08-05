Умер автор советского хита «Снег кружится»

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Клипарт / Официальный сайт Березина Сергея / Екатеринбург, березин сергей
Сергей Березин умер на 82-м году жизниФото: Официальный сайт Березина Сергея

На 82-м году жизни умер советский композитор Сергей Березин.

«Сегодня ушел из жизни Сергей Березин — замечательный человек, талантливый композитор. <…> Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя», — написала в Instagram поэтесса Лариса Рубальская. Причина смерти пока неизвестна.

Березин был участником группы «Самоцветы». Позже основал ансамбль «Пламя» и руководил им. Автор написал знаменитые песни «Снег кружится», «На дальней станции сойду», «Идет солдат по городу». Произведения музыканта исполняли Лев Лещенко, Николай Караченцев, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров и другие.

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