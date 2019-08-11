Поклонская попросила ввести лимит на жестокость и разврат

Депутат Госдумы Наталья Поклонская выразила желание, чтобы в кино ввели лимит на жестокость. Об этом она заявила в своем Instagram.
«Огромное желание, чтобы в киноиндустрии ввели лимит на жестокость, разврат и насилие. Никакой цензуры, а просто разумный лимит», — написала политик. В качестве примера она привела компанию Universal Pictures, которая перенесла премьеру триллера «Охота» после массовых расстрелов в США. Она отметила, что повлиял на решение кинопроизводителей 45-й американский президент Дональд Трамп.
Поклонская напомнила, что подобные кинокартины влияют на психику человека. Также депутат высказалась о необходимости «безлимитища» на фильмы, в которых торжествует добро, любовь и справедливость.
Наталья Поклонская появилась в российской политике после возвращения Крыма в состав России в 2014 году. Тогда она занимала пост прокурора Крыма. Будучи депутатом, экс-прокурор Крыма собрала компромат на своих коллег из Госдумы и написала об этом в собственной книге, напоминает агентство Nation News.