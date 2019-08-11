10 августа 2019

Поклонская попросила ввести лимит на жестокость и разврат

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Творческая встреча с Натальей Поклонской в ТД
Наталья Поклонская решила брать пример с СШАФото: Антон Белицкий © URA.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская выразила желание, чтобы в кино ввели лимит на жестокость. Об этом она заявила в своем Instagram.

«Огромное желание, чтобы в киноиндустрии ввели лимит на жестокость, разврат и насилие. Никакой цензуры, а просто разумный лимит», — написала политик. В качестве примера она привела компанию Universal Pictures, которая перенесла премьеру триллера «Охота» после массовых расстрелов в США. Она отметила, что повлиял на решение кинопроизводителей 45-й американский президент Дональд Трамп.

Поклонская напомнила, что подобные кинокартины влияют на психику человека. Также депутат высказалась о необходимости «безлимитища» на фильмы, в которых торжествует добро, любовь и справедливость.

Наталья Поклонская появилась в российской политике после возвращения Крыма в состав России в 2014 году. Тогда она занимала пост прокурора Крыма. Будучи депутатом, экс-прокурор Крыма собрала компромат на своих коллег из Госдумы и написала об этом в собственной книге, напоминает агентство Nation News.

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Огромное желание, чтобы в киноиндустрии ввели лимит на жестокость, разврат и насилие. Никакой цензуры, а просто разумный лимит. После массовых расстрелов в США Трамп сделал определённые заявления на этот счёт в адрес Голливуда и создателей компьютерных игр. Реакция последовала от студии Universal Pictures, которая отменила премьеру триллера «Охота» в связи с «неподходящим временем для выпуска». Хорошо, что осталось ещё какое-то понимание о воздействии «картинок» на подсознание и психику людей. Возвращаясь к лимиту на жестокость, хорошо бы ещё предоставить пакет «Безлимитище» на добро, любовь и справедливость.

Публикация от Наталья Поклонская (@nv_poklonskaya)

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